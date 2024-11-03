Yalova'da Panelvanın Hareketi Kazayı Önledi - Son Dakika
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Yalova'da Panelvanın Hareketi Kazayı Önledi

Sürücüsünün frenini çekmeyi unuttuğu panelvan, kamyon sürücüsü tarafından durdurularak kaza önlendi.

03.11.2024 14:48
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Yalova'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu panelvanın hareket ederek kara yoluna indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülere göre, Yalova- Bursa kara yolu üzerinde bulunan ambalaj firmasının önündeki 34 GH 4681 plakalı panelvan, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutmasından dolayı hareket ediyor.

Panelvanı gören başka bir lojistik firmasına ait kamyonun sürücüsü korna ile uyarı yapıp panelvanın peşinden koşuyor.

Bu sırada iş yerinden çıkarak aracının arkasından koşan panelvan sürücüsü ile kara yoluna inen aracın direksiyonuna geçerek el frenini çeken kamyon sürücüsü muhtemel bir kazanın önüne geçiyor.

İş yeri sahibi Ömer Cihat Karaman, gazetecilere, aracın indiği kara yolunun bulunduğu bölgenin viraj nedeniyle kör nokta olduğunu ifade etti.

Müşteriyle içeride çalışırken panelvanın hareket ettiğini fark etmediklerini, dışarıdan korna sesi üzerine dışarıya koştuklarını anlatan Karaman, "Başka ambalaj firması şoförü sağ olsun kornaya bastı. Dışarıya baktığımızda ne oluyor diye, aracın kaydığını gördük. Aracın peşinden koşup tutmaya çalıştık ama tutamadık. Araç yol üzerinde durdu. Güvenlik amaçlı sol tarafı virajı kesmek için o tarafa koştum. Şansa bir yaralamalı kaza olmadan olay sonuçlandı. Ambalaj şoförü arkadaş bayağı bastı kornaya. O olmazsa büyük kaza olabilirdi. Çünkü viraj kör nokta. Aracı göremeyebilir. Olay farklı sonuçlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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