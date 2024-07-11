Yalova'da Park Halindeki Tırın Yanında Ölü Bulundu

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Yalova'da park halindeki tırın yanında yerde hareketsiz bulunan 48 yaşındaki sürücü Mustafa Orçun'un öldüğü belirlendi.

Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında park eden tırın yanında birini yere yığılmış şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde 48 yaşındaki tır sürücüsü Mustafa Orçun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Orçun'un cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.