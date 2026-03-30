Yalova'da Sağanak Sel Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Sağanak Sel Felaketi

30.03.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da etkili sağanak nedeniyle derelerde taşma oldu, 5 büyükbaş sele kapılarak hayatını kaybetti.

YALOVA'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşma meydana geldi. Yaşanan su taşkınıyla sele kapılan 5 büyükbaş öldü.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, 2 gündür devam eden yağışlar, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Çayla Deresi (Şelale Deresi) yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak taşma noktasına geldi. Taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri sahaya inerek çalışma gerçekleştirdi. Kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren belediye çalışanları, suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çaylı Deresi kenarındaki bir işletme sel sularından etkilenirken bölgede hayvancılıkla uğraşan Nurhan Kaptan'ın, sele kapılan 5 büyükbaşın öldüğü belirtildi.

Armutlu ilçesinde suların kapladığı yollar belediyenin çalışması sonucu temizlendi.

-Haber: Zehra Baykal/YALOVA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Yalova, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Sağanak Sel Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 18:00:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Sağanak Sel Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.