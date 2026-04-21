Yalova'da Sahte Altın Satışı Operasyonu

Yalova'da 3 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın satılmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile bir miktar para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
