Yalova'da Sahte Altın Satışı Operasyonu

Yalova'da 3 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın satılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.