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Yalova'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Vali Hülya Kaya ile üniversiteli gençler yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yalova'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Vali Hülya Kaya ile üniversiteli gençler yürüyüş gerçekleştirdi

Yalova'da, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Vali Hülya Kaya ile üniversiteli gençler yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlendiğini belirtti.

Yalova\'da Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Vali Hülya Kaya ile üniversiteli gençler yürüyüş gerçekleştirdi
06.01.2024 - 15:34,
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Yalova'da, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Vali Hülya Kaya ile üniversiteli gençler yürüyüş gerçekleştirdi.

Kent merkezinden araçlarla Güneyköy köyüne gelen Vali Kaya, kurum müdürleri ve öğrenciler, bölgenin en yüksek noktası olan tepeye yürüdü.

Kaya, gazetecilere, daha önce de gençlerle yürüyüşlere katıldığını söyleyerek, bu anlamlı etkinliği Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlediklerini belirtti.

Sarıkamış şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Kaya, "Ruhları şad olsun. Gençlerimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sarıkamış'ta yapılacak yürüyüşe buradan üniversitemizin gençleriyle bir selam göndermek, aynı birlikteliği, aynı duyguyu beraber yaşamak istedik." dedi.

Yürüyüşe katılan Yalova Üniversitesi öğrencileri de programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yalova'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Vali Hülya Kaya ile üniversiteli gençler yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika


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