Yalova'da SGK avukatını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı silahlı saldırı sonucu öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık H.H. (57), tutuklu bulunduğu Sakarya'daki cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Davayı Polat'ın ailesi, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda ilden gelen baro başkanları ve temsilcileri izledi.

Baroların davaya katılım talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan duruşmada dinlenen sanık, 10 sene önce felç geçirerek yüzde 68 engelli olduğunu söyledi.

Hastaneden rapor aldıktan sonra malulen emekli olduğunu kaydeden tutuklu sanık, 1 sene sonra iyileştiğini ve maaşının kesildiğini iddia etti.

Tekrar malulen emekli olmak için birçok başvuru yaptığını ve dava açtığını öne süren H.H, olaydan 10 gün önce markete gidip kartını kullanmak istediğinde hesaplarına bloke konulduğunu öğrendiğini kaydetti.

Blokenin nereden konulduğunu araştırdığını ve maktulün numarasına ulaştığını belirten sanık, şöyle konuştu:

"Zekeriya'nın numarasını aldım. Aradım telefonda konuştuk. Ertesi gün konuşma amacıyla gittim. Kendisiyle bir hasımlığım yoktu. Odasına girdim. 'Senin bana borcun var' dedi. Ben de 'sana borcum yok' dedim. Silahı çıkarttım sıktım. İkazda bulunmak amacıyla sağ koluna doğru ateş ettim. Öldürmek amacıyla yapmadım. 3 el ateş ettim. İsabet ettiğini bilmiyordum. Sonra şarjörü çıkartıp silahı yere bıraktım. Masanın altına saklanmaya çalıştı. Vurmak amacıyla gitmedim. Öldürmek istemezdim."

Oğlu öldürülen anne Havva Polat ise tutuklu sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Onu büyütene kadar canım çıktı. Var mı benim evladımın bir hatası. Bu adam çıkmasın." dedi.

Maktulün eşi Semiha Polat da sanık için en ağır cezayı istediklerine değinerek, "3 yaşında bir oğlumuz var. Çok iyi bir babaydı. Onun adına da burada konuşuyorum. Babam nerede diye soruyor. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık H.H, duruşma sırasında kendisinden "cani" olarak bahseden avukatlara yönelik, "Bana 'cani' demeyin, değilim." diyerek tepki gösterdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Savcı, ayrıca ruhsatsız silah nedeniyle de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının müvekkilinin akli dengesiyle ilgili rapor talep etmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanık savunması için avukata süre verdi. Mahkeme ayrıca sanığın akli dengesinin araştırılması yönünde karar vererek davayı erteledi.

"Bugünkü yargılamada önemli bir gelişme oldu"

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Polat'ın zor koşullarda eğitim alarak avukat olduğunu söyledi.

Meslektaşının işini çok iyi yapan bir avukat olduğunu anlatan Sağkan, şöyle konuştu:

"Bir mahkemenin verdiği kararı icraya koyduğu için görevi başında hunharca katledildi. İşte o yüzden bugün bu yargılamada meslektaşımızı yalnız bırakmamak, ailesini yalnız bırakmamak ve onun hakkını savunmak için buradaydık. Bugünkü yargılamada önemli bir gelişme oldu. Hem Barolarımızın hem de Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma yönündeki taleplerini mahkeme kabul etti. Bunun özellikle adil yargılanma hakkı bakımından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

Mütalaaya katıldıklarını ifade eden Sağkan, 19 Haziran'da karar duruşması için yine Yalova'da olacaklarını, süreci sonuna kadar takip edeceklerini aktardı.

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ise duruşma salonundaki tüm avukatlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Olay

Yalova'da malulen emeklilik talebi reddedilen ve 7 Ocak'ta Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek için girdiği odada Polat'a tabancayla ateş etmiş, ağır yaralanan Polat kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmiş, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası Polat, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.H. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.