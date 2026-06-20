Yalova'da Sınav Gecikmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Sınav Gecikmesi

Yalova\'da Sınav Gecikmesi
20.06.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da bir öğrenci, jandarma yardımıyla ulaştığı sınava 6 dakika geç kalınca alınmadı.

YALOVA'da bir öğrenci, jandarma ekiplerinin yardımına rağmen gecikerek sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav heyecanı Yalova'da da yaşandı. İl genelindeki 20 okulda kurulan sınav merkezlerinde toplam 15 bin 396 öğrenci sınava girdi. Sınavların sorunsuz olarak yürütülmesi amacıyla Yalova merkez ve ilçelerinde sınavların gerçekleştirileceği okul ve çevresinde, sınav süresince gerekli tüm güvenlik ve koordinasyon önlemleri alındığı bildirildi.

6 DAKİKA GECİKTİ

Öte yandan, Saffet Çam Ortaokulu'nda gerçekleştirilen sınava geç kalan bir öğrenci jandarma ekipleri tarafından okula getirildi. Ancak sınava 6 dakika geç kalan öğrenci, okula alınmadı.

SANİYELERLE YETİŞTİ

Başka bir öğrenci ise sınava yetişmek için koştuğu sırada kimliğini düşürdü. Kimliğini aramak için tekrar okul dışına çıkan genç, kaldırım kenarında kimliğini bulup kapıların kapanmasına saniyeler kala okula giriş yaptı. Veliler ise kaldırım kenarlarında oturarak dualar okudu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yalova, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Sınav Gecikmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United

12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
12:19
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:37:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Sınav Gecikmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.