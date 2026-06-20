Yalova\'da Sınav Gecikmesi

YALOVA'da bir öğrenci, jandarma ekiplerinin yardımına rağmen gecikerek sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav heyecanı Yalova'da da yaşandı. İl genelindeki 20 okulda kurulan sınav merkezlerinde toplam 15 bin 396 öğrenci sınava girdi. Sınavların sorunsuz olarak yürütülmesi amacıyla Yalova merkez ve ilçelerinde sınavların gerçekleştirileceği okul ve çevresinde, sınav süresince gerekli tüm güvenlik ve koordinasyon önlemleri alındığı bildirildi.

6 DAKİKA GECİKTİ

Öte yandan, Saffet Çam Ortaokulu'nda gerçekleştirilen sınava geç kalan bir öğrenci jandarma ekipleri tarafından okula getirildi. Ancak sınava 6 dakika geç kalan öğrenci, okula alınmadı.

SANİYELERLE YETİŞTİ

Başka bir öğrenci ise sınava yetişmek için koştuğu sırada kimliğini düşürdü. Kimliğini aramak için tekrar okul dışına çıkan genç, kaldırım kenarında kimliğini bulup kapıların kapanmasına saniyeler kala okula giriş yaptı. Veliler ise kaldırım kenarlarında oturarak dualar okudu.