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Yalova'da sis etkili oluyor

YALOVA - Yalova'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kentte görüş mesafesi 70 metrelere kadar düştü.

Yalova'da erken saatlerde bastıran sis görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zorluk çekti. Dünden beri etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sis sahil kesimlerinden daha da etkisini gösterdi.

Öte yandan sisli hava nedeniyle Yalova- İstanbul arasında yapılan feribot seferlerinde herhangi bir aksamanın olmadığı öğrenildi.