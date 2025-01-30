Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor - Son Dakika
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Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

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Yalova'da kentin içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'nde kimyasal madde atıldığı iddiası kenti karıştırdı. İçme suyu arıtma tesisi üzerinde köpük oluşması nedeniyle kent geneline su verilemiyor.

30.01.2025 13:46  Güncelleme: 14:24
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Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme meydana geldiği fark edilince, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma olasılığı üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.

Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden edinilen bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası, il genelinde tedbir maksatlı su kesintisi yapıldığı ifade edildi. Daha önce işten çıkarıldığı öğrenilen 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali sonrası, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Kimyasal madde alarmı! Yalova\'da kent geneline su verilemiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • AHMET YILMAZ:
    Akp liler yapmi§tir belediyeyi karalamak için iblisin aklina gelmeyenler akp lilerin aklina gelir 7 15 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    yine is yapamamazlik yine malum parti birde ülke teslim edecez size eyvah eyvah 2 0 Yanıtla
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