Yalova'da Su Riski Yok! - Son Dakika
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Yalova'da Su Riski Yok!

Yalova Valiliği, su kaynağındaki köpüklenmenin ardından yapılan analizlerin risk taşımadığını açıkladı.

01.02.2025 18:16
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Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin tamamlanan analizlerine göre şebeke suyunun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda 30 Ocak'ta köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşandığı, Valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan alınan numunenin ilk analiz sonuçlarına göre sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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