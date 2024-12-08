Yalova'da Tabanca İle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da Tabanca İle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı

Yalova\'da Tabanca İle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Eskişehir\'de Yakalandı

Yalova'da bir tartışma sonucu silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ramazan Elkıtay'ın katil zanlılarından biri, Eskişehir'de yakalandı. Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

08.12.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
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YALOVA'da, evinin önünde tartıştıkları Ramazan Elkıtay'ı (57) tabancayla vurarak öldüren şüphelilerden K.B., Eskişehir'de yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kemerköprü Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Elkıtay ile evinin önüne gelen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, gruptan biri yanında bulunan tabancayla Elkıtay'a 3 el ateş etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırt ve karın bölgesinden vurulduğu belirlenen Elkıtay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Elkıtay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden birinin Eskişehir'e gittiğini belirledi. K.B. isimli şüphelinin kullandığı araç, Ankara- Bursa kara yolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova'ya gönderildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Tabanca İle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Tabanca İle Öldürülen Adamın Katil Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
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