Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde Y.T'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iklimlendirme çadırı, 5 soğutucu LED panel, 3 elektronik fan, 7 kök Hint keneviri bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
