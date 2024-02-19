Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yalova\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da uyuşturucu satışı yapacakları bilgisi üzerine O.Y. ve D.G'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Yapılan aramada 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyede tutuklandı.

19.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:07
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da satacakları bilgisi üzerine O.Y. ile D.G'nin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Zeytin" eşliğinde yaptıkları aramada 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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