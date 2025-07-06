Yalova'da Vinç Taşıyan Tır Alt Geçitte Sıkıştı

Yalova'da girdiği alt geçidin alçak olan çıkış bölümünde tavana çarparak sıkışan vinç taşıyan tır, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Yalova-İzmit kara yolunda eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağına giren, ardından Bağ Sokak istikametine dönen vinç taşıyan tır, alt geçitten giriş yaptı.

İçinde inşaat demiri bulunan tır, alt geçidin alçak bölümde tavana çarparak sıkıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayrıca kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen tır, yapılan kurtarma çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartıldı.