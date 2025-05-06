Yalova'da Yangında Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da Yangında Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Yalova'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan Nezir Bekar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.05.2025 16:01
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Yalova'da yangın çıkan evde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Merih Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki Nezir Bekar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eşi ve çocuklarının yangın öncesi kapıyı kilitleyerek dışarı çıkması nedeniyle içeride mahsur kaldığı belirtilen Bekar, dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Bekar'a, sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Yangında Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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