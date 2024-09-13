Yalova'daki Çiçek Takvimi 70 Yıldır Yaşatılıyor - Son Dakika
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Yalova'daki Çiçek Takvimi 70 Yıldır Yaşatılıyor

Yalova Termal'deki Çiçek Takvimi, 70 yılı aşkın süredir günlük olarak özenle hazırlanıyor.

13.09.2024 20:57
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Yalova Termal'deki "Çiçek Takvimi" zamana meydan okuyor

Takvim 70 yılı aşkın süredir her gün özenle düzenleniyor

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan "Çiçek Takvimi" zamana meydan okuyor. 70 yılı aşkın süredir her gün tarihi düzenlenen ve bakımı gerçekleştirilen takvimin tam olarak ne zaman yapılmaya başlandığı bilinmese de en az 70 yılı aşkın süredir zamana tanıklık ediyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şife merkezi olarak bilinen Termal Kaplıcaları, asırlar boyunca insanlığın ilgi odağı oldu. Atatürk'ün de şifa bulmak için uzun yıllar kullandığı Termal Kaplıcaları'nda 1929 yılından sonra Dolmabahçe Sarayı bahçıvanı Pandelli Roketas görev yapamaya başladı. Tam ne zaman başladığı bilinmese de Termal Otel karşısındaki alanda Pandelli Reketas döneminde gün, ay ve yıl içerikli tarihi gösteren çiçeklerden oluşmuş bir takvim oluşturuldu.

Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, bu takvim çok eski zamanlardan gelen bir alışkanlık olduğunu belirterek, "Takvimin ayları, günleri değişiyor. Seralarımızda yetiştirilen çiçeklerle, seralarda çalışan görevlilerimiz her sabah geliyor günlük olarak tarihi değiştiriyorlar. Çevresindeki otları temizliyorlar, sulamasını bakımını yapıyorlar. Çiçeklendirmemizi düzenli olarak yeniliyoruz. Çok eski zamandan beri var. Zaman zaman motifler değişmiş. Daha önce bir kartal deseni var. Şuanda mesela Türkiye haritası var. Motifler değişiyor ama takvim standart olarak sürekli aynı. En az 70 yılı aşkın süredir var bu takvim. Biz de o geleneklere devam ediyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Bahçıvan Mehmet Ali Doğan 1986 yılında çalışmaya başladığı işletmede kendini bildi bileli takvimi her gün bakımlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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