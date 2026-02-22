Yalova'daki Darp Olayında Soruşturma Başlatıldı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ve 14 aylık bebeğin darp sonucu yaralandığı olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza "geçmiş olsun" dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.