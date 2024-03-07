Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Tamam Üzüm'ün ördüğü atkılar, Hakkari Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komandolara ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Üzüm, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) aldığı destekle güvenlik güçleri için ördüğü 15 atkıyı kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'ye gönderdi.
İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan atkılar, zorlu koşullarda görev yapan jandarma komandolara dağıtıldı.
Görüşmek istediği komandolarla SYDV personeli aracılığıyla telefondan görüntülü konuşan Üzüm, kaç yıldır el emeği göz nuruyla ördüğü ürünleri kente göndermek istediğini söyledi.
Üzüm, Allah'tan güvenlik güçlerini sevdiklerine bağışlaması için dua ettiğini belirtti.
Jandarma personeli de Üzüm'e teşekkür ederek, "Vatan bize emanet. Siz duanızı eksik etmeyin. Ellerinizden öpüyoruz. Tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim." dedi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'dan Hakkari'ye Örülen Atkılar Jandarma Komandolara Ulaştırıldı - Son Dakika
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