Yalova Sugören'de 25 kız öğrenci Filenin Sultanları'ndan ilhamla voleybola başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova Sugören'de 25 kız öğrenci Filenin Sultanları'ndan ilhamla voleybola başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Sugören'de ilkokul ve ortaokul çağındaki kız öğrenciler, Filenin Sultanları'nın başarılarından etkilenerek 2 yıl önce voleybol takımı kurdu. 25 öğrencinin yer aldığı takım, okullar arası turnuvalara katılıp federasyon müsabakalarında yer almayı hedefliyor.

Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde ilkokul ve ortaokul çağındaki kızlardan oluşan voleybol takımı, 2 yıldır salonlarda çalışmalarını sürdürüyor.

"Filenin Sultanları"nın başarılarını televizyon ekranlarından takip eden 1750 nüfuslu Sugören köyündeki kız öğrenciler, 2 yıl önce Sugören Spor Kulübü Futbol Okulu antrenörü ve İsmet Koçhan İlkokulu ile Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Öztoprak'tan voleybol takımı kurulmasını istedi.

Okuldaki 110 öğrencinin talebi üzerine kulüp bünyesinde voleybol takımını kuran Öztoprak, köydeki çocukları spora kazandırıyor.

Toplam 25 öğrencinin yer aldığı takımın oyuncuları, milli voleybolcuları örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Okullar arası turnuvalara katılan çocuklar, kendilerini geliştirerek federasyonun düzenlediği müsabakalarda da yer almayı hedefliyor.

"Burası aslında köyün düğün salonu"

Öztoprak, AA muhabirine, köydeki kız çocuklarının talebiyle kurulan voleybol takımının ilgi gördüğünü anlattı.

Özellikle yaz aylarında öğrenci sayılarının arttığını anlatan Öztoprak, "Yaz mevsiminde köy dışında oturanlar da köye geliyor, hatta çevre köylerden de hem voleybol hem futbol için gelen öğrencilerimiz de var." diye konuştu.

Öztoprak, voleybola katılan öğrencilerin "Filenin Sultanları"nın başarılarından çok etkilendiklerini anlattı.

Antrenmanları köydeki salonda gerçekleştirdiklerini belirten Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bizim haftada iki antrenmanımız oluyor. Çocukları bıraksanız haftada 5 gün burada voleybol oynarlar. Köye iyi bir spor alışkanlığı geliştirmiş olduk. Burası aslında köyün düğün salonu. Burayı kızlarımız için modifiye ettik. Gençlik ve Spor Müdürlüğünden ağ, direk gibi malzeme desteği aldık. Çocuklar mutlu. Aileler çocuklarının bir spor dalına yönelmelerinden dolayı çok mutlu. Televizyon veya sanal ortamdan uzaklaşmalarından dolayı da müthiş geri dönüşler var. Kızlarımızın büyük hedefi Filenin Sultanları gibi olmak. Kızlara örnek oluyorlar, o yüzden voleybolu çok seviyorlar."

"Kendimi orada hayal ediyorum"

Sporculardan Semiha Bezgin ise voleybol takımında hem sosyalleştiğini hem de kendisini geliştirdiğini söyledi.

"Filenin Sultanları"nın maçlarını kaçırmadığını belirten Bezgin, "Motivasyon kaynağımız diyebiliriz. Onları tebrik ediyoruz. Onları izlerken çok keyif alıyoruz. Kendimi orada hayal ediyorum. Biri smaç vururken 'Oradaki kişi ben olsaydım.' gibi düşünceler aklıma geliyor." ifadelerini kullandı.

Zeynep Toylak da köye sonradan taşındıklarını dile getirerek ilk zamanlarda voleybola ilgisinin olmadığını anlattı.

Buradaki voleybol takımından etkilendiğini belirten Toylak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarıları sayesinde kendilerine hedefler koyduklarını kaydetti.

Zeynep Kiraz da "Filenin Sultanları"nı örnek aldıklarını ifade ederek, "Onları idolüm olarak görüyorum. Büyüyünce onlar gibi olmak isterim. Buraya gelince çok mutlu oluyoruz." dedi.

Fatma Yılmaz ise eğitim hayatı boyunca voleybola devam etmek istediğini söyledi.

Kaynak: AA
Filenin SultanlarıGüncelYalovaEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
11:59
Türk futbolunda ortalık yangın yeri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:05:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova Sugören'de 25 kız öğrenci Filenin Sultanları'ndan ilhamla voleybola başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei