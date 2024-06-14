Yalova Valiliği, Kurban Bayramı ve okulların kapanması nedeniyle kamyon ve tanker trafiğini geçici olarak yasakladı - Son Dakika
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Yalova Valiliği, Kurban Bayramı ve okulların kapanması nedeniyle kamyon ve tanker trafiğini geçici olarak yasakladı

Yalova Valiliği, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle kara yolu ve otoyollarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Valilik, trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bu tedbiri aldığını duyurdu.

14.06.2024 09:21
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Yalova Valiliği, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle kara yolu ve otoyollarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi ile vatandaşların büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine gidebileceği, bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği belirtildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin alınması gerektiğinin İçişleri Bakanlığınca bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu'nda Yalova katılımından itibaren İzmir ilimize kadar, D-575 kara yolunda ilimizden itibaren, D-100 kara yolu ve Anadolu (O4) Otoyolu batı-doğu istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'den itibaren 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilmemesine karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir. Bu kapsamda Valiliğimizce uygulanan yasağa uymayan sürücülere ilgili kanun gereğince yasal işlem yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Valiliği, Kurban Bayramı ve okulların kapanması nedeniyle kamyon ve tanker trafiğini geçici olarak yasakladı - Son Dakika

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