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Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınova ilçesini ziyaret etti

Yalova Valisi Hülya Kaya, halkla buluşma programı kapsamında Altınova ilçesini ziyaret etti. Vali Kaya, Altınova Belediyesi'nde yapılan halk buluşmasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Altınova'nın hızla büyüyen bir ilçe olduğunu ve sorunların çözülebileceğini belirten Vali Kaya, ilçenin potansiyelini iyi değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınova ilçesini ziyaret etti
05.01.2024 - 12:59,
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Yalova Valisi Hülya Kaya, halkla buluşma programı kapsamında Altınova ilçesini ziyaret etti.

Halk buluşmaları programı kapsamında Altınova'ya gelen Vali Kaya, beraberindeki kurum müdürleriyle Armutlu Kaymakamlığı'nı ziyareti sonrası Altınova Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Kaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kurum müdürlerinin de katılımıyla ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Altınova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Kaya, Altınova'nın çok güzel bir ilçe olduğunu ve çok güzel çalışmaların yapıldığını ifade etti.

İlçede geçen kasım ayında yaşanan su baskınının dile getirilmesi üzerine Vali Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Burada konuştuğumuz konuların hepsini yazdık, kayıt altına aldık. Özellikle dere ıslahı, kanalizasyon, çocuklarımızın okullaşması ve yeni okul yapılmasıyla ilgili süreçleri biz inşallah takip edeceğiz. En kısa zaman diyemiyorum çünkü bu dere ıslahıyla ilgili kamulaştırma maliyetleri karşımıza çıkıyor. DSİ ile biz bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımızla da şimdi görüştük. En kısa zamanda biz bunu bakanlık düzeyinde görüşmelerle çözmeye çalışacağız, inşallah çözeriz."

Altınova'nın hızla büyüyen bir ilçe olduğunu ve ilçe nüfusunun her geçen gün arttığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Altınovalılar çok şanslı. Hem sanayi hem turizm hem de tarımın gerçekten çok iyi yapıldığı çok güzel bir noktasınız aslında. Osman Gazi Köprüsü ayağının dibinde. İstanbul'a, Bursa'ya ulaşım çok rahat. Çok güzel bir lokasyondasınız. O açıdan mutlu bir ilçe olmalı burası. Bu söylediğiniz sorunlar çözülmeyecek şeyler değil, çözülecek şeyler. Buradaki değer hem sanayinin olması, iş merkezlerinin ortasındasınız. Bir yandan tarım var, bir yandan turizm var. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım. Kaymakamımız, belediye başkanımız, buradaki kurum amirlerimiz hepsi burada elinden gelen gayreti gösteriyor. Daha iyiyi hedefliyoruz. İnşallah bir dahaki toplantımıza kadar sıkıntıları çözmüş olur. Onların müjdeleriyle gelmiş oluruz."

Kaynak: AA
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