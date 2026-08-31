Yalova Valisi'nden Adalet Mesajı - Son Dakika
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Yalova Valisi'nden Adalet Mesajı

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Vali Usta, adaletin önemine vurgu yaparak yeni adli yıl için umut dolu mesaj yayımladı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2026-2027 adli yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Usta, mesajında hukukun üstünlüğü ve adaletin toplum düzeni, huzur ve güvenin temel unsurları olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, adalet sisteminin daha etkin ve hızlı bir yapıya kavuşması, vatandaşların adalete olan güveninin daha da güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla görev yapan hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adliye personelimiz, hukukun üstünlüğünün ve adaletin tecellisinin sağlanması için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Yalova'mızda da adli hizmetlerin etkin ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması ve kurumlarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, adalet duygusunun toplumumuzun her kesiminde daha güçlü şekilde karşılık bulduğu, yargıya duyulan güvenin pekiştiği ve adalet hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulduğu bir dönem olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Valisi'nden Adalet Mesajı - Son Dakika

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