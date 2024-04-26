Yalova ve Çınarcık'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yalova ve Çınarcık'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Yalova ve Çınarcık\'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.04.2024 21:41
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Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Tim ekipleri tarafından, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Y.B. ve A.C, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Narkotik Köpeği "Zeytin" eşliğinde, şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çınarcık

Çınarcık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise Ö.T, E.Ç, Ü.A. ve M.İ. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye götürülen zanlılardan E.Ç. ve Ö.T. hakimlikçe tutuklandı, Ü.A. ve M.İ de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova ve Çınarcık'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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