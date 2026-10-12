Yalova'da kestane toplarken kaybolan C.G. (50), termal kamerayla kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da kestane toplarken kaybolan C.G. (50), termal kamerayla kurtarıldı

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Yalova\'da kestane toplarken kaybolan C.G. (50), termal kamerayla kurtarıldı
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Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Ortaburun mevkisinde kestane toplamak için ormana giden C.G. (50) kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri arama başlattı; termal kamerayla yeri saptanan C.G. sağ olarak kurtarıldı.

YALOVA'da kestane toplamak için gittiği ormanda kaybolan C.G. (50), AFAD ekipleri tarafından termal kamera ile yeri tespit edilerek kurtarıldı.

Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Ortaburun mevkisinde kestane toplamak için ormana giden C.G., kayboldu. Yakınları tarafından haber alınamaması üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin termal kamera kullanarak yaptığı çalışmada C.G.'nin ormandaki patika yolda ilerlediği belirlendi. Yeri saptanan C.G., bölgeye giden ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yalova'da kestane toplarken kaybolan C.G. (50), termal kamerayla kurtarıldı - Son Dakika
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