Yalovalı Dağcıların Bursa'daki Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesele Dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalovalı Dağcıların Bursa'daki Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesele Dönüştürüldü

Yalovalı Dağcıların Bursa\'daki Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesele Dönüştürüldü

Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever ve ekibi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası'ndaki keşiflerini belgesele dönüştürdü. Belgeselde, karanlık mağara içindeki derinliklere yapılan yolculuk, iletişimin kesildiği anlar ve keşfedilen doğal oluşumlar kaydedildi. Yönetmenliğini Ahsen Kaçulu’nun üstlendiği belgesel, Yalova Film Festivali'nde de yer alacak.

05.09.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalovalı dağcı Yusuf İşsever, ekibiyle birlikte Bursa'daki 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası'ndaki keşiflerini belgesele dönüştürdü.

Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı İşsever, sporcular Şamil Karahan ve Gülçin Geceli'yle birlikte Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Ayvaini Mağarası'nda 5 bin metrelik keşfi belgesele dönüştürdü.

Belgeselde, tamamen karanlık olan mağarada derinliklere gidildikçe ekibin dış dünyayla iletişiminin tamamen kesilmesi, başlarındaki aydınlatma ile dar alanlarda ilerlemeleri kayıt altına alındı.

Mağara içindeki aktif akarsu ile 70'ten fazla gölet ile havuz, belgesel boyunca izlenen rotalardaki güzellikler arasında yer aldı.

Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever ile beraberindeki ekip, doğal oluşumlar arasındaki ilerleyişlerinde su birikintileri ve sivri kaya alanlarıında zorluk çekti. Ayvaini Mağarası içinde hiç görüntülenmemiş olan bitkilerle yerleşik yarasa kolonileri de maceraseverlerin dikkati çeken keşiflerinden biri haline geldi.

Bu keşfin belgesele dönüştürülmesindeki hikayenin yönetmenliğini Ahsen Kaçulu yaptı. Bilal Ceylan'ın genel koordinatörlüğü, Berkay Zengin'in yardımcı yönetmenliği üstlendiği belgeselin görüntü yönetmenliğini Muhammed Taha Cuman üstlendi. Bahadır Tremblay da seslendirme sanatçısı olarak belgeseldeki ekip içerisinde yer aldı.

5 bin metrelik Ayvaini, Türkiye'nin en uzun dördüncü mağarası

Yusuf İşsever, mağaranın dikey olarak başladığını ve ardından 5 bin metrelik bir yatay geçişe sahip olduğunu kaydetti. 15 metrelik dikey iniş sonrası 15 derece ısıya sahip Ayvaini Mağarası'nın içinde ilerlediklerini söyleyen İşsever, devamlı akan soğuk bir suyun olduğunu dile getirdi.

Mağaranın keşfi sırasında belgesel ekibinin kendilerine eşlik ettiğini kaydeden İşsever, şöyle konuştu:

"Mağaranın yapısında çok fazla güzel oluşum var. İçinde sarkıtlar, dikitler, perde oluşumlar, travertenler ve aynı zamanda bolca yarasa mevcut. Bununla birlikte küme şeklinde oluşan içinde enteresan bir şekilde oluşumları da çok fazla gözlemledik. İlgi çekici bir mağara. Türkiye'de yatay mağaralar sıralamasında dördüncü en uzun mağara olarak geçiyor. Her ne kadar kolay kategoride olan bir mağara olsa da doğa sporcuları için geçerli olan bir kavram. Doğa sporlarıyla uğraşmayan insanlar için maalesef bu mağaralar tehlikeli yerler oluyor."

Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En Derin Mağaralar' belgeselinin ilk bölümünü Bursa'da çektik. Devam bölümleri de gelecek. Dünyada da eşine az rastlanır bir belgesel türü. Şu anda birkaç tane mağara belgeseli mevcut. Bunlardan bir tanesi de bizim belgeselimiz oldu."

İşsever, yayınlanacak belgeselin, Yalova Film Festivali'nde de yer aldığını da belirtti.

Kaynak: AA

Belgesel, Turizm, yalova, Güncel, Bursa, Doğa, Spor, Doğa, Turizm, Belgesel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalovalı Dağcıların Bursa'daki Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesele Dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:17:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yalovalı Dağcıların Bursa'daki Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesele Dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement