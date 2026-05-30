Yalvaç\'ta Yangında 6 Kişi Kurtarıldı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekibinin pencereye uzattığı merdivenle alevlerin arasından kurtarıldı.

Leblebiciler Mahallesi Boyacı Sokak'ta, Ethem Dülger'e ait ahşap evde, saat 08.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatının tutuşması nedeniyle yoğun duman oluşan evde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yangın merdiveniyle evin üst kısmındaki pencereye ulaşan itfaiye ekibi, mahsur kalanları alevlerin arasından kurtardı. Sağlık ekibi dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürüldüğü ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.