Yamaç Paraşütü Kaza Yaptı: İki Yaralı
Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu, iniş sırasında çatıya düşerek yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında işletmenin çatısına düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Tunahan K. (43) ile yolcusu İngiliz uyruklu Sabrina S. (38), hazırlıklarının ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden uçuş yaptı.
İkili, Belcekız sahiline inişleri sırasında işletmenin çatısına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine bölgede konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.
Bulundukları alandan kurtarılan pilot ile yolcusu, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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