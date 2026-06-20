Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı

Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı
20.06.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca'da yamaç paraşütü yapan 1'i çocuk 2 kişi rüzgar nedeniyle kayalıklara çarparak yaralandı.

Çatalca'da yamaç paraşütü yaparken rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan Tahsin G. (56) ile Defne Nur S. (13), havada rüzgara kapıldı.

Rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolden çıkması üzerine kayalıklara çarpan 2 kişi yaralandı.

Bölgedeki bir plajda görevli cankurtaran ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Çatalca'da yamaç paraşütü faaliyeti sırasında rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan 1'i çocuk 2 vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Güner, paylaşımında, "Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü
Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı
Kılıçdardoğlu’ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık
Kars’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Akyaka ve Arpaçay beyaza büründü Kars'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Akyaka ve Arpaçay beyaza büründü
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Niğde’de apartmanın 10’ncu katından düşen genç hayatını kaybetti Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

20:13
Beşiktaş’tan Pavlidis için 40 milyon Euro
Beşiktaş'tan Pavlidis için 40 milyon Euro
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 20:18:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.