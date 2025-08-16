Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tandem atlayış yaptığı yamaç paraşütünün ağaca takılıp, bir restoranın çatısına inmesi sonucu Nigar Can bacağından yaralandı. Yamaç paraşütünün pilotu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Babadağ'ın 1900 metre yüksekliğindeki pistinden yamaç paraşütüyle tandem atlayışı yapan pilot ve yolcusu, iniş sırasında kontrolü kaybederek bir işletmenin çatısına indi. Paraşütün ağaca takılmasıyla yolcu Nigar Can yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan indirilen yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can'ın bacağından yaralandığı öğrenildi. Pilotun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),