Yamaç Paraşütü Kazası: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Yamaç Paraşütü Kazası: İki Kişi Kurtarıldı

Yamaç Paraşütü Kazası: İki Kişi Kurtarıldı
23.07.2026 13:38
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Bursa'da rüzgar nedeniyle ağaçlara takılan iki paraşütçü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütü yapmak için havalanan 2 kişi, rüzgarın etkisiyle havada savrulup, zeytin ağaçlarına takıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, paraşütçüleri vatandaşlar kurtardı.

Katırlı Dağı'nın uzantısı olarak en yüksek zirvesini oluşturan bin 275 metre yükseklikteki Gürle Dağı'ndan dün saat 20.00 sıralarında yamaç paraşütüyle atlayan 2 kişi, uçuş sırasında rüzgarın şiddetini artırmasıyla gökyüzünde savrulmaya başladı. Kontrolü sağlamakta güçlük çeken paraşütçüler, planladıkları iniş alanına ulaşamadı. Paraşütçüler, Yenisölöz Mahallesi istikametine doğru sürüklendi. Yenisölöz Mahallesi sakinleri, savrulan paraşütçüleri cep telefonlarıyla görüntülerken, araçlarıyla da takip etti. Bir süre sonra gözden kaybolan paraşütün, mahalle yakınlarındaki bir zeytinliğe düştüğü belirlendi. Olay yerine ulaşan vatandaşlar, zeytin ağacına takılan paraşütteki 2 kişiyi kurtardı.

Paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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