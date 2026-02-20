Yamaguchi'de Tapınak Yangını: 5 Ölü - Son Dakika
Yamaguchi'de Tapınak Yangını: 5 Ölü

20.02.2026 13:58
Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde tapınakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alındı.

TOKYO, 20 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Yamaguchi eyaletinde bir tapınakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri yerel saatle 02.30 civarında, Shimonoseki kentinde tapınağa bitişik bir konut bölümü bulunan iki katlı ahşap bir tapınakta yangın çıktığına dair acil çağrı aldı.

Ana tapınak binası ve tapınağa bağlı konutlar da dahil olmak üzere üç binanın yangında zarar gördüğü ve yangının yaklaşık üç saat içinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ise olay yerinde tapınakta yaşayan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel polis ve itfaiye, yangının nedenini araştırırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit çalışmaları da sürüyor.

Yamaguchi eyaletinde kısa süre önce kuraklık uyarısı yapılmış ve meteoroloji yetkilileri, bölge halkına ateş kullanırken dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

