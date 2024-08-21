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YAN YANA DEFNEDİLDİLER

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kızlarının düğün mevlidine giderken, kaza sonucu hayatlarını kaybeden çift ve aileleri aynı mezarlıkta defnedildi.

21.08.2024 00:29
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YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00'deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çifti ile kızları Neslihan İba ve Medeni İba'nın kız kardeşi Mensuriye Güler'in cenazeleri Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

Gıyasettin TETİK-İhsan YILMAZ/SİLVAN,(Diyarbakır),

YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Kaynak: DHA

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