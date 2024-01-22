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Yanan Otomobil İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu İsmet Çakmak idaresindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangını kısa sürede söndürdü.

Yanan Otomobil İtfaiye Tarafından Söndürüldü
22.01.2024 - 15:11,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İsmet Çakmak idaresindeki 77 ACJ 402 plakalı otomobilde, Çınarcık Karpuzdere Mahallesi 6. Sokak'ta park halindeyken yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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