Yanan Otomobil İtfaiye Tarafından Söndürüldü

23:24 • •
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İsmet Çakmak idaresindeki 77 ACJ 402 plakalı otomobilde, Çınarcık Karpuzdere Mahallesi 6. Sokak'ta park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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