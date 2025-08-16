Yangın Bölgesinde Avlanma Yasaklandı - Son Dakika
Yangın Bölgesinde Avlanma Yasaklandı

Yangın Bölgesinde Avlanma Yasaklandı
16.08.2025 13:40
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanma yasaklandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, orman yangınlarından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, bütün bir orman ekosistemine zarar verdiği gibi, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarımızı da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor; yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangın Bölgesinde Avlanma Yasaklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yangın Bölgesinde Avlanma Yasaklandı - Son Dakika
