Yangın Davasında Sorumlular Yargılansın

'TÜM SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davanın ilk duruşması öncesi, mağdur aileler adına açıklama yapan Avukat Sevgi Evren, "Kaçak binaya yıkım emri verip uygulamayanlar, şikayetlere rağmen denetim yapmayan Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve belediye yetkilileri neden hala görevlerinin başındalar? Gerekçeleriyle birlikte isim isim savcılığa sorumlular listesi vermemize rağmen neden hala ifadeye bile çağrılmadılar? Yıkım emri verip verip kaçak binada üretim yapılmasına göz yumanlarla katliamın hemen ardından binanın yıkılmasını sağlayanlar aynı kişiler ve delillerin yok edilmesine yönelik bu hamlelerini hiç unutmayacağız ve tüm sorumlular yargı önüne çıkana kadar mücadele edeceğizö dedi.

'HER YETKİLİ YARGILANMALI'

Avukat Evren, her bir yetkilinin yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Duruşmanın 'güvenlik' bahanesiyle adliyeden alınarak bir cezaevi kampüsüne hapsedilmesi, bu davanın toplumun gözünden kaçırılmak istendiğinin de kanıtıdır. 18 yaşından küçük çocuklarını, annelerini ve kardeşlerini kaybeden aileler olarak soruyoruz. Kimi, kimden koruyorsunuz? Tehlikeli kimyasallarla çalışan, ruhsatsız ve kayıt dışı çocuk işçi çalıştıran bu 'ölüm tesisinin varlığına göz yuman her bir yetkili yargılanmalıdırö diye konuştu.

'ADALET ARAYIŞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Evren, ayrıca, "Bu yıkım kararını uygulamayan belediye başkanlarından zabıtalara, denetim görevini yapmayan bakanlık yetkililerinden şirket ortaklarına kadar herkes yargı önüne çıkmalıdır. Birlikte kazandınız, ihlallelere, ihmallere göz yumdunuz, birlikte sorumlu olacaksınız. Biz sevdiklerini kaybeden aileler olarak; vardiya amirinden belediye başkanına, marka sahiplerinden müfettişlere kadar her bir sorumlunun hesap vermesini istiyoruz. Davamızı cezaevi kampüslerine de götürseniz, dünyanın öbür ucuna da götürseniz adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/KOCAELİ,