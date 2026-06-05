Yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat, anılarına 112 istasyonu ve çeşme yaptırdı - Son Dakika
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Yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat, anılarına 112 istasyonu ve çeşme yaptırdı

Yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat, anılarına 112 istasyonu ve çeşme yaptırdı
05.06.2026 17:37
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Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi öldü. Avukat Yüksel Gültekin, çocukları, gelini ve torunları dahil 8 yakınını kaybetti. Vakfı aracılığıyla oğlu Enes adına 112 Acil İstasyonu ve Sekizler Çeşmesi açıldı. Gültekin, olayda ihmali olanlardan hesap sormadan ölmeyeceğini söyledi.

BOLU'da, Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasında çocukları, gelini ve torunları olmak üzere 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin'in yaptırdığı 112 Acil İstasyonu ve çeşme törenle açıldı.

Geçen yıl 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bolu Barosu avukatlarından Yüksel Gültekin, faciada çocukları, gelini ve torunları olmak üzere 8 yakınını kaybetti. Facianın ardından Gültekin ailesi tarafından yangında ölen yakınlarının anısına sağlık ve eğitim alanında eserler yapmak üzere Asır Grup Vakfı kuruldu. Vakıf tarafından Yüksel Gültekin'in yangında vefat eden doktor olan oğlu Enes Gültekin adına Alpağut Mahallesi'nde yaptırılan 112 Acil İstasyonu'nun açılış törenine Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, protokol üyeleri ile Gültekin ailesinin yakınları ve davetliler katıldı.

'HESAP SORMADAN GİDERSEM GÖZÜM AÇIK KALSIN'

Törende konuşan Yüksel Gültekin, bir an önce evlatlarına kavuşmak ve dünya sürgününü sonlandırmak istediklerini belirterek, "Bu eser, yalnızca evladım Enes'in adına yapılan bir eser değil. Bu eser, 21 Ocak 2025 tarihinde büyük ihmaller sonucu yaşamlarını yitiren hepsi şehit olduğuna inandığımız 78 can adına yapılan bir eser olarak da kabul edebilirsiniz. Mekanları şimdiden hepsinin cennet olsun. Yaşadığım süre boyunca bu olayda ufaktan ya da büyükten dahli olan, makamı ne olursa olan, herkesten hesap sormadan eğer bu dünyadan gidersem gözüm açık kalsın" dedi.

Gültekin ailesi ve yakınları törende gözyaşlarına boğuldu.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Bayram Kerkez ve Asır Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil İnce'nin, 112 Acil İstasyonu'nun protokolünü imzalamasının ardından binanın açılış kurdelesi kesildi. Yüksel Gültekin'in İzzet Baysal Caddesi'nde yangında ölen yakınları adına yaptırdığı Sekizler Çeşmesi de törenle açıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat, anılarına 112 istasyonu ve çeşme yaptırdı - Son Dakika

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