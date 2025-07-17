Yangın Faciasında Anne ve Bebeği Defnedildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne Hüsniye Çelik Şahin ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderilen anne Hüsniye Çelik Şahin ile oğlu Aras Şahin'in cenazeleri, Serintepe Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Anne ve çocuğunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüsniye Çelik Şahin'in kayınbabası Necati Şahin, gazetecilere, oğlu Mustafa Şahin'in tedavisinin devam ettiğini belirterek, gelini ve torununun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Yangının elektrik kontağından çıktığı ifade edildi. Biz yangın tarafıyla çok ilgilenemedik. Vaktimizin tamamı hastanede geçti. Oğlum Mustafa'nın da durumu iyiye gidiyor. Çok daha iyiye gideceğine inanıyoruz inşallah." diye konuştu.

Hüsniye Çelik Şahin'in ağabeyi Yemliha Çelik de ikiz kardeş gibi büyüdükleri Hüsniye'nin adeta iyilik timsali olduğunu, bu yüzden de çok üzgün olduklarını söyledi.

Yangının tüm detaylarıyla araştırılmasını beklediklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Yangınla alakalı gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Bütün süreçleri takip etmek istiyoruz. Burada bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyoruz. İhmallerin bu tarz trajedilere sebep olmasına üzülüyoruz. Bu acılar bir daha yaşanmasın, böyle güzel insanlar bize erken veda etmesin. Olayın peşini bırakmayacağız."

12 Temmuz'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın nedeniyle aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanmıştı.