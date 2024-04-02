Yangın Güvenlik Uzmanı: İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur

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Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin, "İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur, fakat yangın büyük olduğundan ve içeride yanıcı madde çok fazla olduğundan dolayı böyle bir can kaybıyla karşı karşıyayız." dedi.

Yasa, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki binada çıkan yangına ilişkin, AA muhabirine, binaların alt kesimlerinde çıkan yangınların ne kadar hızlı yayıldığının ve ölümcül olduğunun bu olayla acı bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Binaların alt katlarında bulunan düğün salonu, eğlence mekanları, gece kulübü gibi yerlerde tadilat çalışmalarının yazın ya da ramazan ayında yapıldığını belirten Yasa, "Yeme içme sektöründe bu nedenle tadilatlar biraz daha acil yapılıyor. Bu tadilatlar yapılırken gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor ki böyle olaylarla karşı karşıya kalmayalım." diye konuştu.

Yasa, olay yerinde bir gece kulübü olduğunu ve tadilat yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"İçeride çok miktarda insan olduğunu, bunun yanında içeride depolanmış ve yanıcılığı olan inşaat malzemeleri olduğunu biliyoruz. Bu inşaat malzemeleri eğer kimyasal malzemelerse çok hızlı şekilde yangınla karşı karşıya kalabiliyor ve küçük bir tutuşma birdenbire devasa bir yangın haline gelebiliyor. Bu yangınların da önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekiyor."

Yasa, yangından korunmanın multidisipliner bir konu olduğunu vurgulayarak, "Yangın korunumu, algılama ile başlıyor. Bir algılama sistemi olması gerekiyor. Bu algılama sisteminin mutlaka doğru çalışması gerekiyor ki bize haber verebilsin. Arkasından yangına müdahale edecek otomatik sistemlerin ya da elle müdahaleyi sağlayan yangın sisteminin kurulmuş olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Binalarda seyyar yangın söndürücünün de bulunması gerektiğini anlatan Yasa, yangına müdahale edilemeyen durumlarda ise çevredeki insanların kaçabilmesi için gerekli kaçış sistemlerinin de dizayn edilmiş olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli"

Acil çıkış yönlendirmeleri doğru yerleştirilmediğinde son yaşanan olaydaki gibi can kayıplarının arttığını aktaran Yasa, "Yangın korunma sistemlerinin hepsinin doğru çalışması, doğru dizayn edilmesi ve sürekli kontrollerinin yapılması gerekiyor ki herhangi bir yangın durumunda tekrar acı bir tabloyla karşı karşıya kalmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa, gece kulübünde bu kadar yoğun inşaat malzemesi istiflenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin olmamasının can kaybını artırdığını belirterek, "İstanbul itfaiyesi dünyadaki iyi itfaiyeler arasında, çok hızlı müdahale ederler. Müdahale açısından iyi eğitilmişlerdir. Televizyondan da izlediğimiz gibi itfaiyecilerimizin cansiperane bir çalışmaları var." şeklinde konuştu.

"İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur"

Bu çalışmalar sayesinde de hızlı bir şekilde yangının söndürüldüğüne işaret eden Yasa, "Fakat yangının çıkığı ilk anda sıcaklığın yükselmesi ve gece kulübünü duman kaplamasından dolayı yüksek can kaybı oluşmuş durumda. İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur. Fakat yangın büyük olduğundan ve içeride yanıcı madde çok fazla bulunduğundan dolayı böyle bir can kaybıyla karşı karşıyayız. " ifadesini kullandı.

Yangın söndürüldüğü için bir patlama tehlikesi olmadığını ancak statiğiyle ilgili inceleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yasa, şunları kaydetti:

"Yangının ne kadar sürdüğü ve ne kadar yükseldiğiyle alakalı olarak binanın taşıyıcı kolonlarında, beton ve demirlerinde bir deformasyon söz konusudur mutlaka. Bunun da mutlaka inşaat mühendisleri tarafından tekrar kontrol edilmesi gerekir."

Yasa, yangın korunum sistemlerinin doğru çalışması ve bunların sık sık kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunduklarını sözlerine ekledi.