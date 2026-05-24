Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır-Mardin kara yolunun kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Yangın, Kamyoneti Küle Çevirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?