Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay Valiliği, 3 Temmuz'da Suriye'de başlayan ve dün Yayladağı ilçesi sınırına ulaşan yangının kontrol altına alındığını, Lazkiye kırsalında ise etkisini sürdürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangınının dün Yayladağı ilçe sınırlarına ulaştığı hatırlatıldı.

Hatay Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve destek illerin ekiplerinin müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hava ve kara müdahaleleri ile Yayladağı ilçe sınırımıza ulaşan yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki yangın devam etmektedir. Hava ve kara müdahalesinde 14 helikopter ve 7 uçak olmak üzere toplam 215 araç ve 734 personel ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."