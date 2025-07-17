Yangın Kurbanı Aile: Sorumlular Cezalandırılsın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangın Kurbanı Aile: Sorumlular Cezalandırılsın

Yangın Kurbanı Aile: Sorumlular Cezalandırılsın
17.07.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kızını ve torununu kaybeden Yaman, sorumluları istiyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kızı Ceren ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Otelde 21 Ocak'ta meydana gelen, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde sürdü.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yusuf Yaman, gerçeklerin ortaya çıktığını belirterek, verilen ifadelerde çalışanların da yalan söylediğini, bütün savunmaların yalan üzerine kurulduğunu söyledi.

Yaman, bunu bildiklerini ve ne olup bittiğini tahmin ettiklerini dile getirerek, tahminlerinin doğru çıktığını kaydetti.

Kızı ve torunuyla aynı katta kalan şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın ailesiyle otelden ayrıldığına ilişkin görüntülere değinen Yaman, "78 canımız gitti. Hepsi benim çocuklarım gibi. Yiğitlik yapsalardı, her şeyi itiraf etselerdi, vicdanlarda daha rahat ederlerdi. En azından derdik ki 'İnsanoğludur, hata yapmışlar.' Özür de dileselerdi insan olarak acırdık." diye konuştu.

Konuşurken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, "Bütün topluma kötülük ettiler. Bütün memlekete ihanet ettiler, turizme ihanet ettiler. Bolu turizmine ciddi hançer sapladılar. Yetmedi, Türkiye turizmine büyük hançer sapladılar." dedi.

Yaman, otelin sahibi tutuklu sanık Halil Ergül ve ailesiyle tanıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Birbirimizle konuşuyor, tanışıyorduk. Çocuklarımız da tanışıyordu. O gece bile kızımla Emine Hanım (şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül), aynı masada ya da lobide beraber oturup sohbet etmişler. Vicdanları nasıl el verdi? 78 can çok kıymetli, sana emanet edilmiş. İnsan, uyarmayı hatırlar. Uyarın, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımız ve diğer misafirler size emanet. Bu emanete nasıl ihanet ediyorsunuz? Varlığı ön plana çıkarıp canı geri plana atmak ne demek? Bunun tarifini yapmak mümkün değil."

Olayda sorumluluğu olanların cezalandırılmasını isteyen Yaman, "Anlaşıldı ki olası kast gerçekleşti gibi, o zaman bunlar gereken cezayı alacak. Ne alırlarsa alsınlar, Bolu'yu da bana verseler torunumu ve evladımı geri getirmez ama en azından yüreğimize su serper. Onların yaptıkları yanlarına kar kalmamış olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yusuf Yaman, Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Turizm, Kaza, Baba, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Kurbanı Aile: Sorumlular Cezalandırılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
Galatasaray’ın Sacha Boey’i ikna etmek için planı belli Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:31
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
19:42
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
19:23
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
19:14
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap
Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
19:04
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
18:59
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 15:20:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın Kurbanı Aile: Sorumlular Cezalandırılsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.