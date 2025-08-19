Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği - Son Dakika
Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği
19.08.2025 14:13
Silifke'de yangında evleri zarar görenler için yaşam konteynerleri kuruluyor, ihtiyaçlar karşılanacak.

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam konteynerleri kuruluyor.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın gönderdiği konteynerlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda Kocapınar, Kırtıl, Balandız, Çadırlı, Akdere ve İmamuşağı Mahallelerine kurulumuna başlandı.

Yangında evleri zarar görenler için tahsis edilen konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti ile temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan yangın, 16 Ağustos'ta kontrol altına alınmış, bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Silifke, mersin, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği - Son Dakika

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
SON DAKİKA: Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği - Son Dakika
