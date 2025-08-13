Yangın Sebebiyle Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kırsal Kavşut Mahallesi'nin Değirmenüstü mevkiinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangına neden olduğu gerekçesiyle bölgede arıcılık yapan R.D'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
