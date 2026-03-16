Yangın Söndürmeye Çalışan İşletmeci Yaralandı

16.03.2026 13:52
Bursa İnegöl'de kereste deposunda çıkan yangına müdahale eden Remzi D. yaralandı, itfaiye müdahale etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Remzi D. (36), kendisine ait kereste deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaralandı. İş yerindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Kafkas Sokak'taki bir kereste deposunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi Remzi D., alevlere kendi imkanıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Alevlere müdahale ettiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Remzi D., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İş Kazası, Güvenlik, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Bursa, Son Dakika

Advertisement
