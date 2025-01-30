Yangın Sonrası 3 Çocuk Devlet Korumasına Alındı

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da iki gün önce bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğun hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alındığını bildirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki gün önce bir evde çıkan yangında 3 çocuk mahsur kalmıştı. Çocuklar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolleri için Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, çocukların tedavisinin tamamlandığı belirtilerek, çocukların devlet korumasına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak 2025 tarihinde evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."