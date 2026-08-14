Yangın ve Cinayet Bağlantısı

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Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi, yangından 40 gün sonra bulundu.

KAYBOLMADAN 40 GÜN ÖNCE EVİNDE YANGIN ÇIKMIŞ

Kırıkkale'de Meliha V.'nin kiralık tuttuğu evde derin dondurucuda parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan Hüseyin Okumuşoğlu'nun evinde, 24 Temmuz 2014'te yangın çıktığı belirlendi. Okumuşoğlu'nun o sırada çevresindekilere çarşaflı kişilerin yardım toplama bahanesiyle evine geldiğini, kendisini bayılttığını ve evde bulunan yaklaşık 120 bin lirayı aldıktan sonra evi ateşe verdiklerini söylediği; ancak polise verdiği ifadede yangının sigara içerken uyuyakalması sonucu çıktığını belirttiği öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtların göre Meliha V.'nin yangından yaklaşık 10 dakika önce Hüseyin Okumuşoğlu'nun evinin bulunduğu bölgeyle aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Okumuşoğlu'nun, yangın olayından 40 gün sonra kaybolduğu belirlendi.

CESEDİN BULUNDUĞU EV 2014'TE KİRALANDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise cesedin bulunduğu evin kiralanma tarihi oldu. Dosyadaki değerlendirmeye göre; Meliha V., 2 Eylül 2014'te cesedin bulunduğu evi kiraladı. Cesedin bulunduğu derin dondurucunun ise 6 Eylül 2014'te eve teslim edildiği belirlendi. Cinayetin yıllarca ortaya çıkmamasının en önemli nedenin derin dondurucunun çalışır durumda tutulması olduğu değerlendirildi. Ceset bulunduğunda derin dondurucunun halen buzlu olması üzerine soruşturmayı yürüten ekipler, evin elektrik faturalarını geriye dönük olarak incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Meliha V.'nin evin elektrik aboneliğini kendi üzerine almadığı, aboneliğin eski ev sahibi A.S. adına kayıtlı olduğunu belirledi.

7 MİLYON VERİ İNCELENDİ

Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla teknik çalışmalar da genişletildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yaklaşık 1 aylık döneme ilişkin toplam 7 milyon veri temin edildi. GSM operatörleriyle yapılan çalışmalar sonucunda cesedin bulunduğu evin çevresindeki baz istasyonlarının kapsama alanı daraltıldı. Çalışma sonucunda cesedin bulunduğu bölgeye Meliha V.'nin yanı sıra S.V., H.V., S.V., S.V., K.G. ve Y.G.'nin farklı zamanlarda gittiği tespit edildi.

KASABIN TELEFONU BÖLGEDEN SİNYAL VERDİ

Dosyada cesedin kusursuz şekilde parçalanmış olması nedeniyle olayda bir kasabın yardım etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Yapılan iletişim incelemelerinde Meliha V.'nin T.E. isimli bir kasapla gizli görüşmeler yaptığı, ayrıca derin dondurucunun eve getirildiği tarihte bu kişinin telefonunun cesedin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği tespit edildi. Ceset bulunmadan 13 gün önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden Meliha V.'nin büyü ve fal işleriyle ilgilendiği belirtildi.

Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangın ve Cinayet Bağlantısı - Son Dakika

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