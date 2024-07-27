Yangına duyarlı dijital gözler yeşil vatan nöbetinde - Son Dakika
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Yangına duyarlı dijital gözler yeşil vatan nöbetinde

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan yangın gözetleme kulelerinde 7 gün 24 saat ormanlar, yangına karşı hassas, duman ve alevi algılayan son teknoloji kamera sistemleri ile korunuyor. Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirtirken, vatandaşlardan ormanlardan uzakta ateş kaynağı kullanmamalarını ve duyarlı olmalarını istedi.

27.07.2024 22:53
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Yangına duyarlı dijital gözler yeşil vatan nöbetinde

Ormanlar dijital gözlerle korunuyor

Orman İşletme Müdürü Leylek: "7 gün 24 saat insansız dijital gözler ile kulelerimizden gözetim yapılıyor"

"Orman yangınları yüzde 90'ının insan kaynaklı"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan yangın gözetleme kulelerinde 7 gün 24 saat ormanlar, yangına karşı hassas, duman ve alevi algılayan son teknoloji kamera sistemleri ile korunuyor.

Adana'da artan sıcaklar nedeniyle yangın riskine karşı gözetleme kulelerinde orman denetimi sürüyor. Kozan ilçesindeki ormanlık alanlardaki yangın kulelerinden bölgedeki tüm ormanların denetimi sürerken dijital gözler ile yangına anında müdahale ediliyor. Daha önce büyük yangınlar atlatan bölgede ormanlar son sistem teknoloji ile korunuyor.

"7 gün 24 saat insansız dijital gözler ile kulelerimizden gözetim yapılıyor"

Kozan Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü olarak Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki ormanlık alanlarının sorumluluk sahalarında olduğunu kaydederek, "Toplam 226 bin hektarlık sahanın 105 bin hektarı ormanlık alanımız var. Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 45'lik bir orman sahamız mevcut. Hakim türümüz Kızılçam. Kızılçam gençleşme açısından büyük avantaj sağlarken biyoloji gereği yangınlarda da riskli bir tür ve ekstra dikkat ve önem ile ormanlarımızı koruyoruz. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü özelimizde 7 gün 24 saat insansız dijital gözler ile kulelerimizden gözetim yapılmakta. Yerli ve milli teknoloji yazılımlarımız ile gözetlenen Cıllı, Kozan Kale, Görbeyaz ve Dernek kulelerimizden yeşil vatan nöbetini sürdürüyoruz. Bu kulelerimizde bulunan kamera sistemleri orman yangınlarına hassas, duman ve alevi algılayan son sistem teknoloji ile donatılmıştır. Bu sistem ile erken müdahale ile yangınlarımıza en hızlı müdahaleyi gerçekleştirerek yeşil vatanı koruyoruz" dedi.

"Orman yangınları yüzde 90'ının insan kaynaklı"

Türkiye'de meydana gelen orman yangınları yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Leylek, "Vatandaşlardan ricamız ateş kaynağını ormanlardan uzak tutmaları. İzmarit ve piknik ateşini ormanlarımızdan uzak tutmaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Bölgemizde 3 adet insansız hava aracımız mevcut

Son teknolojiyi kullanarak ormanları koruduklarını kaydeden diyen Leylek, "Bölge müdürlüğümüzde TB 2 Bayraktar 3 adet insansız hava aracımız mevcut. Son teknoloji ile en hızlı şekilde yangınlarımıza müdahale edebilsek de bizim için en önemlisi bu yangınların hiç çıkmaması için koruyucu önemler ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yangınlarımızı çıkmamasını sağlamak" dedi.

Orman Elektrik Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan Mustafa Tatan da Cıllı orman yangın gözetleme kulesinde cihazların bakımını gerçekleştirdiklerini ve dumana hassas dijital gözler ile yangına hızlı bir şekilde ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Çevre, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangına duyarlı dijital gözler yeşil vatan nöbetinde - Son Dakika

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