ENGELLİ KARDEŞLER ÖLDÜ
Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında yaşamını yitiren Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) Abdulgani Saltalı'nın (26), engelli ve kardeş oldukları öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağına uydukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Son Dakika › Güncel › Yangında 3 Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?