Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Evi Yanan Aileye Yardım Elini Uzattı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sanayi Mahallesi'nde çıkan yangında evleri büyük hasar gören aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kaya, "Yapılacak incelemelerin ardından, başta tadilat yardımı olmak üzere ailemize gereken destekleri sağlayacağız" dedi.

Ortahisar'a bağlı Sanayi Mahallesi'nde, 17 Şubat Salı günü 2 katlı bir evin 1'inci katında çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evi ziyaret ederek aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaya, yangında dumandan etkilenen aile üyelerinin sağlığıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra evde incelemelerde bulunan Kaya'ya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç ve Ernul Arslan, Sanayi Mahallesi Muhtarı Yaşar Cemil Atasoy ile ilgili birim müdürleri eşlik etti.

"Ortahisar Belediyesi olarak ailemizin yanındayız"

İncelemelerde, ihtiyaçların tespit edilmesi ve en kısa sürede giderilmesi talimatı veren Kaya, şunları söyledi:

"Yangında ev tamamen yanmış. Can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Allah korumuş. Ortahisar Belediyesi olarak ailemizin yanındayız. Ekiplerimizin yapacağı incelemelerin ardından, başta tadilat yardımı olmak üzere kendilerine gereken destekleri sağlayacağız. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın."

Ekipler temizlik çalışmalarına başladı

Yangında evleri yanan aile fertleri, geçmiş olsun ziyareti ve sağlanacak destekler için Kaya'ya teşekkür etti. Yapılan incelemelerin ardından Ortahisar Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra tadilat çalışmalarına başlanacak.