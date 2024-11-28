Yangında Hayatını Kaybeden Aileye Kaymakamdan Yardım - Son Dakika
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Yangında Hayatını Kaybeden Aileye Kaymakamdan Yardım

Yangında Hayatını Kaybeden Aileye Kaymakamdan Yardım

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2018'de ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret ederek yeni bir ev yapımını talep etti. Ancak aile bireyleri, kendi emekleriyle yaptıkları eski evlerinde kalmayı tercih etti.

28.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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YENİ EVE TAŞINMAK İSTEMEMİŞ

Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli'yi, 2 oğlu ile yaşadığı ahşap evde 2018'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Köy muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Kaymakam Pişkin'in, ailenin kalması için yeni bir ev yapımı talimatı verdiği öğrenildi. Aynı köyde 2022 yılında yeni evin inşaatının tamamlandığı ancak baba Salih Gizli'nin yeni eve taşınmak istemediği, kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Deniz Pişkin, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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